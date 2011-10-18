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Yaşam

Uğur Dündar, Star ekranlarına veda ediyor

Star TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni ve anchormani Uğur Dündar, ekranlara veda edeceğini açıkladı...

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Star TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni ve anchormani Uğur Dündar, ekranlara veda edeceğini açıkladı...


Star TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni ve anchormani Uğur Dündar, Star TV'nin Doğuş Grubu'na satışı ile ilgili olarak Radyo D'de her sabah konuğu olduğu "Hakan Gündüz ile Radyo Arenası" programında konuştu.



'Bugüne kadar yayın çizgimize müdahalede bulunulmadı'


Star TV'nin dün gece itibariyle Doğuş Grubu'nun olduğunu belirten Dündar, "Sevgili arkadaşım Yılmaz Özdil ile benim patronum Aydın Doğan'dır. Biz Star TV'ye Aydın Doğan'ın kanalı olduğu için geldik. Bugüne kadar da hiçbir şekilde yayın çizgimize müdahalede bulunulmadı" dedi.



Ekranda olmayacağım


Uğur Dündar, satış süreci sona erinceye kadar Star Ana Haber Bülteninde ekranda olmayacağını açıkladı. Satış süreci Doğan Grubu'nun Star TV'yi Doğuş Grubu'na sattığını açıklamasından itibaren başlıyor ve kanalın satışına SPK tarafından onay verilmesine kadar geçecek süreyi kapsıyor.


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