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Uğur Dündar, Sözcü'de yazmaya nasıl başladığını anlattı

"O an Sözcü’de yazmaya karar verdi, para pul konusunu konuşmadık"

10 Haziran 2017 13:33

Gazeteci Uğur Dündar, 2012 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Sözcü'de yazmaya nasıl başladığını anlattı. "O zamanki adıyla Cemaat, şahsımı ve ailemi hedef alan yargısız infazlar ile tuzağın içinden sıyrılıp giderken Aydın Doğan küçülmeye zorlandı" diyen Dündar, gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay'ın kendisini aradığını söyledi. 

"Israrla Sözcü’ye davet etti. Biz Burak Bey’le Balık Lokantası’nda buluştuk. 'Cemaat benimle uğraşıyor. Başınızı belaya sokarım' dedim" ifadesini kullanan Dündar, "Burak Bey 'Merak etmeyin biz de cemaatle uğraşıyoruz kendinizi özgür hissedeceğiniz ortama geliyorsunuz. Yazıların virgülüne dahi dokunulmaz. Tek kırmızı çizgimiz Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleridir' dedi" diye yazdı. 

Dündar, "O an Sözcü’de yazmaya karar verdim. Para pul konusunu konuşmadık" diye konuştu. 

Halk TV'de yayınlanan "Halk Arenası"nda konuşan Uğur Dündar, şunları söyledi:

"Star TV haber merkezini Yılmaz Özdil’le yönetiyorduk. Her zaman en çok izlenen kanaldık. O zamanki adıyla Cemaat, şahsımı ve ailemi hedef alan yargısız infazlar ile tuzağın içinden sıyrılıp giderken Aydın Doğan küçülmeye zorlandı.

"Kartel medyası deyip duruyorlardı. Star’ı sattı. Ferit Şahenk’in bizimle çalışmaya cesareti olamazdı. İşsiz bir gazeteci olarak İyi Uykular adlı kitabıma çalıştım. Burak Akbay aradı, ısrarla Sözcü’ye davet etti. Biz Burak Bey’le Balık Lokantası’nda buluştuk. “Cemaat benimle uğraşıyor. Başınızı belaya sokarım” dedim. Burak Bey “merak etmeyin biz de cemaatle uğraşıyoruz kendinizi özgür hissedeceğiniz ortama geliyorsunuz. Yazıların virgülüne dahi dokunulmaz. Tek kırmızı çizgimiz Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleridir” dedi.

"O an Sözcü’de yazmaya karar verdim. Para pul konusunu konuşmadık.Tek aradığım şey editöryal bağımsızlıktır. 2012 Mayıs ayında başladım. Halen köşe yazarıyım. Ardından  Bekir Coşkun ve Yılmaz Özdil geldi. Orası Atatürkçülerin buluştuğu platform oldu.

"Gökmen ödül alacağı haber nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Bu bardak kadar temiz şeffaf kardeşimizdir. günlerdir içim kan ağlıyor. Mediha çok değerli bir gazetecidir. Mavi Marmara’ya gönüllü olarak gitmiştir. Ölümü göze almış değerli bir meslektaşımızdır. Sözcü’de çalışanların kolunu kesseniz Atatürkçülük akar.

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