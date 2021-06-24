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Uğur Dündar: Son kez yazıyorum, SBK iddianamesinde ve Borajet davasında Artı 1 TV yer almıyor!

24 Haziran 2021 14:14

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, köşe komşusu Yılmaz Özdil'in hakkında Sezgin Baran Korkmaz göndermesi yapması üzerine konuya ilişkin olarak kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dündar, "Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum: SBK iddianamesinde ve Borajet davasında +1 Televizyonu yer almıyor!" diye yazdı.

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu ve Uğur Dündar canlı yayındayken haklarında tweet atan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e yanıt geldi. Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Artı 1 televizyonunun söz konusu iddianamelerde yer almadığını aktardı. "Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez" diyen Dündar, "Ekim Alptekin'i tanımam. Hiç konuşmadım. +1 TV'de 6 ay çalışıp, arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Ekim Alptekin'i tanımadığını aktaran Dündar, şu mesajı paylaştı:

Neler yaşandı?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter üzerinden “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” dedi.

Gazeteci Uğur Dündar, Özdil'in paylaşımına katıldığı Tele1'deki Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programında sert bir dille tepki gösterdi. "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan!" dediği sırada, Yılmaz Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.

Özdil bir sonraki paylaşımında da, “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” ifadelerini kullandı.

Özdil’in iddialarına, o sırada TELE 1’de canlı yayınlanan ve Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında konuşan Uğur Dündar, sert tepki gösterdi. Dündar şu ifadeleri kullandı:

“Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen’dir, İkincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin”
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