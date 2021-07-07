Uğur Dündar, Sedat Peker’in azmettirici olduğunu iddia ettiği Ali Murat Alatepe’nin o sözünü hatırlattı: Yırtınmalarının asıl nedenini gözler önüne seriyor

Sözcü yazarı Uğur Dündar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na tuzak kurarak koltuğuna oturduğunu ve Gazeteci Ali Tarakçı'ya yapılan saldırının azmettiricisi olduğunu öne sürdüğü eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin 2018 yılındaki “Burayı kaybedersek, Küdüs'ü kaybederiz! Hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz!..” sözünü hatırlattı.

“Aradan üç yılı aşkın bir süre geçti. Ali Murat Alatepe -o yazımda da öngördüğüm gibi- 31 Mart 2019'da yapılan son yerel yönetim seçimlerini CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'a kaptırınca, çok şükür ne Mekke kaybedildi, ne de İslam!… Sadece yerel yöneticiliği, yükselmesine göz yumulan beton yığınlarından gelen inanılmaz rantları cebe indirmek olarak anlayan ve bu uğurda toplumun kutsal değerlerini bile sömürmekten çekinmeyen zihniyet kaybetti…” diyen Dündar, devamında şunları kaydetti:

Sedat Peker, son günlerde Esenyurt'u 2004'ten itibaren yöneten Necmi Kadıoğlu ve daha sonra görevi devretmek zorunda kaldığı Ali Murat Alatape hakkında tüyler ürperten iddialar dile getiriyor.

Kiralık mütevazi evlerden, ultra lüks villalara atlamalar, seks kaseti kumpasları, üniversiteli kızları eskort olarak kullanmalar, mallara çökmeler, cinayetler, tehditler, gazetecilere sıkılan kurşunlar, paravan kuruluşlar üzerinden sağlanan milyonlarca liralık rantlar…

Muhataplarının reddettiği bu suçlamalar, ürkütücü olduğu kadar, birilerinin “Esenyurt'u kaybedersek Mekke'yi kaybederiz, İslam'ı kaybederiz!..” diyerek yırtınmalarının asıl nedenini gözler önüne seren ve savcıların derhal üzerine gitmesi gereken çok vahim iddialar…

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