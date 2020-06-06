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Uğur Dündar: O bir demokrasi ve özgürlük savaşçısıdır!

06 Haziran 2020 07:36

Sözcü yazarı, gazeteci Uğur Dündar, milletvekilliği düşürülerek tutuklanan ve ardından yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili bir anısına bugünkü köşesinde yer verdi.

Şimdiye kadar hakkında yandaş medya tarafından çok şey yazıldığını hatta ‘casusluk’la suçlandığını ifade eden Dündar, “Nitekim Meclis'te HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile birlikte milletvekilliklerinin düşürülüp, tutuklanmalarıyla sonuçlanacak karar alındığında ‘Eğer demokrasi için bir bedel ödenecekse, bunu en başta CHP'liler öder’ diyerek Murat Ergün'ün bu yorumunu haklı çıkardı” ifadelerini kullandı.

Dündar, “Çünkü o, kişisel hesaplarla demokrasi ve özgürlüklerinden vazgeçenlerin, her ikisine de layık olamayacaklarını çok iyi bilen bir demokrasi ve özgürlük savaşçısıdır!” dedi.

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