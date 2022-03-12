Uğur Dündar: "Milletimi özledim" diyerek aktif siyasete dönüş hazırlıkları yapan Tansu Hanım iyi bilmeli, hayal kırıklığı yaşattığı milleti kendisini hiç özlemedi!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller’in ailesine ait Antalya’daki bir Hazine arazine yaptırdığı otelle ilgili tutulmayan sözü hatırlattı; “’Milletimi özledim’ diyerek aktif siyasete dönüş hazırlıkları yapan Tansu Hanım şunu iyi bilmeli. Hayal kırıklığı yaşattığı milleti kendisini hiç özlemedi!” diye yazdı.

Sözcü yazarı Dündar, 1990’lı yılların ikinci yarısında, Tansu Çiller ve ailesinin Antalya Beldibi'ndeki otelden hiçbir gelir sağlamayacak ve tüm geliri Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'na bağışlanaceğına ilişkin vaadin tutulmadığını hatırlattığı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Adı Kemer Inn olan lüks otel biter bitmez Arena aracılığıyla şehit yakınlarına verilen sözler unutuluyor ve işletmesi bir firmaya devrediliyor!.. İnanılacak gibi değil ama gerçek maalesef böyle!.. Seyircilerimizden gelen tepki üzerine yine kameralarımızı otele çeviriyor ve yasaya karşı yapılan hileyi bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Çok geçmeden Kemer Mal Müdürlüğü yasaya aykırı olan bu devretme işlemi nedeniyle taşınmazın geri alınması için Çillerler aleyhine dava açıyor. Ve mahkeme Çiller Ailesi aleyhine karar veriyor. Yerel mahkemenin Hazine lehine verdiği karar Yargıtay'ca da onanınca, Kemer Inn oteli devlete geçiyor!..

‘Milletimi özledim’ diyerek aktif siyasete dönüş hazırlıkları yapan Tansu Hanım şunu iyi bilmeli. Hayal kırıklığı yaşattığı milleti kendisini hiç özlemedi!..”

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