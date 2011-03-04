-UĞUR DÜNDAR KAYINVALİDESİNİ UĞURLADI İZMİR (A.A) - 04.03.2011 - Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden dünyaca ünlü seramik sanatçısı, araştırmacı gazeteci Uğur Dündar'ın kayınvalidesi Ümran Baradan son yolculuğuna uğurlandı. Resim ve seramikte kendine özgü tekniğiyle ünlenen sanatçı Ümran Baradan'ın Alsancak Hocazade Camisi'ndeki cenaze törenine, ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katıldı. Tabutu üzerine vasiyeti olan beyaz duvak örtülen Ümran Baradan'ın cenaze namazında kadınlar da saf tuttu. Alsancak Hocazade Camisi'ndeki cenaze namazı öncesinde sanatçının eşi Baykal Çaygöz, kızı Yasemin Dündar ve damadı gazeteci Uğur Dündar taziyeleri kabul etti. Uğur Dündar, eşi Yasemin Dündar'ı cenaze töreni boyunca elinden tutarak teselli etti. Camiye getirilen Baradan'ın tabutunun üzerine, vasiyeti doğrultusunda, modacı Zuhal Yorgancıoğlu'nun hazırladığı beyaz duvak örtüldü. Baradan'ın, ölmeden önce cenazesinde kullanılacak fotoğrafları ve defin yerini, yakınlarına sözlü olarak vasiyet ettiği öğrenildi. Uğur Dündar, cenaze namazından önce, aynı camide cenaze namazı kılınan Kore gazisi Selahattin Erbay'ın ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi. Alsancak Camisi imamı, cenaze namazından sonra yaptığı konuşmada, Ümran Baradan'ın fotoğrafını göstererek ve bestekar babası Ali Ulvi Baradan'ın ''Yemeni bağlamış telli başına'' şarkısına atıfta bulunarak, ''Babasının unutulmaz eserindeki gibi beyaz yemeni var. Şarkıdaki gibi uğurluyoruz'' dedi. Cenaze törenine, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da çelenk gönderdi. Baradan'ın cenazesi, namazın ardından Kemalpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.