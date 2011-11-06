Uğur Dündar: Karar önceden verilmiş

T24 - Star TV’nin Doğuş Yayın Grubu’na satılmasının ardından Doğan Yayın Grubu’ndan ayrılan Uğur Dündar ilk geniş kapsamlı röportajını Sözcü Gazetesi’nden Hande Zeyrek'e verdi.



İşte Dündar'ın söyledikleri:



Satış sürecinde ne oldu?



Beni ve arkadaşlarımı kıran, üzen ve hiç de hak etmediğimize inandığımız bazı kaba davranışlar sergilendi. Bizimle bilgi paylaşımı olmadı. Aydın Doğan'la görüşmeye gittim. Holding binasına gidip görüştüm.



Aydın Bey'le ne konuştunuz?



"Ben bu televizyonu sattım Uğur" dedi. "Peki ötekiler?" dedim. "Ötekilerde seni getireceğim pozisiyonlar dolu. Hürriyet'teki yazılarına devam et" dedi. "Ama ben Hürriyet'te hobim olan spor yazıları yazıyorum. Anladığım kadarıyla asıl işini yapma, hobinle idare et diyorsunuz" dedim.



Siz bu yanıtı verince Aydın Doğan'ın tavrı ne oldu?



Anladım ki Aydın Bey çok büyük bir sıkıntı içinde. Mazeretin daha önce verilmiş bir kararın tebliğinden ibaret olduğunu anladım. Demek ki bir karar verilmiş Aydın Bey onu bana tebliğ ediyor.



Ferit Şahenk, size katılmanız konusunda bir öneride bulundu mu?



NTV ekranında Can Dündar yok, Ruşen Çakır yok, Banu Güven yok, Çiğdem Anad yok. Hatta Mehmet Barlas ve Emre Kongar'ın tartışma kültürü açısından bir ekol yaratan programları bile yok. Bunların olmadığı bir ekranın patronu Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'i istemez.



