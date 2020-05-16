Uğur Dündar: İzmir'in ‘rengarenk küresel semti' Basmane'de, Korona hiçbir değişiklik yapmamış!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, İzmir’in Basmane semtindeki vatandaşların Koronavirüs salgınına yönelik önlem alınmadığını ifade ederek eleştirilerde bulundu.

“Anladım ki İzmir'in ‘rengarenk küresel semti' Basmane'de, korona hiçbir değişiklik yapmamış!” diyen Dündar şunları kaydetti:

Aynı yoksulluk, aynı çaresizlik ve aynı umutsuzluk egemenliğini sürdürüyor…

Hatta virüsten korunmak için zorunlu olan kişisel hijyen malzemeleri -polislerin hayatlarını tehlikeye atarak, çırpınırcasına yaptıkları uyarılara rağmen- buraya hiç uğramamış!

Maske, kolonya ve dezenfektanlar hak getire!..

Karşı kıyılara kapağı bir an önce atabilmek umuduyla Basmane'ye doluşan insanlar, geceliği 15 lira olan otel, pansiyon ve bekar odalarında, yan yana, iç içe ve birbirlerinin nefeslerini soluyarak konaklıyorlar.

Uyuz, bit, pire ve tahtakurusu gibi zararlılarla adeta dost olup, küresel, müşterek bir dil bulmuşlar!..