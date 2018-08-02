Uğur Dündar: İşte örgütünün gerçek yüzü budur! PKK bebek katilidir

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ı yazdı. Dündar, "İşte PKK terör örgütünün gerçek yüzü budur!

PKK bebek katilidir!..Bir kez daha lanetliyorum!.." dedi.

Uğur Dündar'ın "Bebek katilleri!.." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Terör önceki gün yine vahşi, acımasız ve lanetli yüzünü gösterdi.

Hakkari-Yüksekova'da görev yapan astsubay eşi Serkan'ı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya, kucağındaki 11 aylık bebeği Mustafa ile birlikte PKK'lı hainlerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

Dün tüm Türkiye'nin, gözyaşları arasında toprağa verdiği şehitlerin cenaze törenini izlerken, bu bebek katillerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran, o günden beri hafızama yerleşip uykularımı kaçırdığı gibi rüyalarımın da kabusu olan korkunç günü hatırladım.

Turgut Özal”lı yıllar…

Katliamdan kısa bir süre önce…

Teröristbaşı karşısına dizdiği hainlere şu emri veriyor

“İçimizden hain üremeye devam ediyor. Koruculuk çığ gibi büyüyor. Bunun önüne geçeceksiniz. Öyle iki iş makinesi yakmakla olmaz bu iş!.. Askere saldıramıyorsanız köylere vuracaksınız. Öyle vuracaksınız ki, kimse silah alıp korucu olmayı aklından bile geçiremeyecek. Şimdi korucu dedim, hedefiniz bunlardır ya, çocuğu da hedeftir, anası da, babası da. Yani köyü vurduğunuz zaman sağ adam koymayacaksınız. Hayvanını bile öldüreceksiniz. Evini, bağını yakacaksınız. Bilecek ki bu namussuz millet, silah alırsam, devlete yanaşırsam soyum kuruyacak. Kararımız budur. Emirdir, derhal uygulanacaktır. Anlaşıldı mı?“

Ve o gün…

Merhum Özal, aralarında benim de bulunduğum gazetecilere GAP bölgesini, oradaki dev yatırımları gezdiriyor.

Şanlıurfa'da, Atatürk Barajı'nda başlayan turumuz, Diyarbakır'da sona eriyor.

Programa göre Özal, Diyarbakırlılara bir konuşma yapacak ve sonra yaşadığımız şehirlere döneceğiz.

Miting saati yaklaşırken İdil'e bağlı Yuvalı Köyü'nün PKK baskınına uğradığı ve çok sayıda köylünün hayatını kaybettiği haberi geliyor.

Özal ve beraberindekiler hemen helikoptere atlayıp, olay yerine uçuyorlar.

Ben de son dakikada helikopterlerden birine binmeyi başarıyorum.

Köye geldiğimizde korkunç bir durumla karşılaşıyoruz.

Evler bombalanmış, yakılıp yıkılmış, deyim yerindeyse taş taş üstüne bırakılmamış! Bombalardan kurtulan kim varsa kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden kurşuna dizilmiş. Her tarafa cesetler saçılmış. Hayvanlar, hatta tavuklar bile öldürülmüş.

Ağıtlar ve feryatlar gökyüzüne yükselirken, iki özel harekat polisi yanıma geliyor. Ellerindeki gazeteye sarılı bir şeyi gösterip “Bakar mısın abi?” diyorlar.

Açıyorum, açıyorum… Sonunda ne göreyim?

Küçük parmağım büyüklüğünde, en fazla birkaç aylık bir bebeğin bombalarla kopmuş ayağı değil mi?..

O ana kadar yay gibi gerilmesine karşın güçlükle tuttuğumuz sinirlerimiz boşalıyor, hıçkırıklarımız ağıtlara karışıyor.

İşte PKK terör örgütünün gerçek yüzü budur!

PKK bebek katilidir!..

Bir kez daha lanetliyorum!.."