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Medya

Uğur Dündar, Halk TV Yayın Konseyi'ndeki görevini bıraktı

"Halk Arenası'na yoğunlaşıyorum"

26 Eylül 2018 17:22

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Halk TV’de yürüttüğü yayın konseyi görevini bıraktı. Dündar Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla ve gönül rahatlığıyla Konsey Başkanlığı görevimi bırakıp, Halk Arenası'na yoğunlaşıyorum." dedi.

Dündar geçen ay yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım Halk TV'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez" demişti.

Yayın konseyindeki görevini bıraktığını duyuran Dündar, Twitter'dan şunları kaydetti:

"Halk Tv,1 Ekim'de yeni yayın dönemine başlıyor.Yayın Konseyi olarak bizler de elimizden gelen katkıyı ve önerileri yaptık.Bugün itibarıyla ve gönül rahatlığıyla Konsey Başkanlığı görevimi bırakıp, H.Arenası'na yoğunlaşıyorum. Sevgili @halktvcomtr ailesine başarılar diliyorum."

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