Star Ana Haber'den ayrıldığı günden bu yana televizyonlardan uzak kalan ve bir süre sonra Sözcü'de yazmaya başlayan Uğur Dündar ekranlara geri döndü.

Yeni kurulan "Artı bir" kanalında ana haber bülteni ile saat 19.00'da ekranlar olan Uğur Dündar'a Özlem Gürses partnerlik etti. Dündar ana haberde, önemli haberlerin ardından "Uğur Dündar Yorumluyor" bölümü ile seyircilerin karşısında yer aldı.



'Bir babayiğit çıktı, özgürce sun dedi'



Milliyet'te yer alan habere göre, daha önce, "Uğur Dündar'ı ekranlarda ne zaman görüyoruz?" sorusuna yanıt veren Dündar, "Adı pek duyulmamış yeni bir kanalda, bir babayiğit çıktı 'Gel burada haberleri özgürce yap ve sun' dedi. 'Seyrederim' derseniz ona göre adım atayım. Mesaj alınmıştır. Sizin için varım. Ne yaptıysam sizler için, ne yapacaksam yine sizler için" diye konuşmuştu..