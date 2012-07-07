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Spor

Uğur Boral Beşiktaş'ta

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan futbolcu, geçtiğimiz sezon Samsunspor'da forma giymişti

07 Temmuz 2012 00:55

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Samsunspor'dan ayrılan Uğur Boral ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Samsunspor'dan ayrılan milli futbolcu Uğur Boral ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen deneyimli futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek ve bir sorun çıkmazsa sözleşme imzalayacak.

Tecrübeli futbolcu Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 700 bin Euro garanti ücret, maç başına da 10 bin Euro alacak.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan futbolcu, geçtiğimiz sezon Samsunspor'da forma giymişti.

Uğur Boral'ın yarın sağlık kontrolünden geçip, 8 Temmuz günü de Beşiktaş'ın Avusturya'daki yurtdışı hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

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