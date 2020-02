'Uğur böceğinin kanat yapısı 1000 yıllık şemsiyeyi değiştirebilir'

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar uğur böceğinin kanat yapısını mercek altına aldı. Bilim insanları, böceğin kanat yapısının robotlar, uydu antenleri, mikroskobik tıbbi cihazlar hatta şemsiyenin kapanma mekanizmasının geliştirilmesine ilham olabileceğin sonucuna vardı.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) akademik dergisinde yayınlanan makalede, vücudundan çok daha geniş olmasına rağmen, uğur böceğinin kanatlarının açılıp kapandığında 'mükemmel bir uyum' içinde canlının vücudunu sardığına dikkat çekildi.

Gizmodo'ya konuşan Yardımcı Doçent Doktor Kazuya Saito "Benim araştırmam yeni alanlara yayılabilir. Güneş enerjisi panelleri, anten reflektörleri gibi araçlara yeni tasarımlar verilmesine odaklanıyor. Bu yüzden tüm böceklerin kanatlarıyla ilgileniyorum" dedi.

Kın kanatlı familyasından böceklerin çabucak kanatlarını açıp uçmaya başladığını ve 'kusursuz bir kanat sistemleri' olduğunu belirten Saito, "Uğur böceğinin kanat sitemi 1000 yıldır aynı kalan şemsiyeleri de değiştirebilir" öngörüsünde bulundu.

Saito ve ekibi, uğur böceğinin kanat yapısıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için böceğin benekli kabuğunın altında yer alan 'elytra' adlı alt kanatları yakından incelemeyi planlıyor.

Bunun için de uğur böceğinin kanatlarını açışını gösteren videolar 0.1 saniyede oynatılarak izleniyor. Japon bilim insanı çalışmalar hakkında, "İlk başa 3D yazıcılarla yapay kanat ürettim. Ancak yeterince şeffaf ve ince bir alt kanat yapmak çok zordu" bilgisini verdi.

Ardından ekibin sekreterinden tırnaklara sürülen fotopolimer kullanılması tavsiyesi geldi. Bu tavsiye üzerine üretilen alt kanat, araştırmacılara uğur böceğinin kanat yapısını incelemeleri için yeni bir kapı araladı.

Tomogorafi sayesinde böceğin kanatlarını tıpkı bir mezura mekanizması gibi açıp kapattığını keşfettiler. Böcek damarlarda biriktirdiği enerjiyi kullanarak uçuşa geçmeden önce kanatlarını hemen açıyor, bir noktaya konduğunda da kapatıyor.

Saito dergideki makalesinde, bunu "Şekil değiştirebilir yapıların birçok eklemleri ve bükülmez kısımları olur. Uğurböcekleri, çok basit bir yapıya sahip olmasına rağmen esnekliğini kullanarak karmaşık şekillere girebiliyor" ifadeleriyle anlattı.