Uğur böceğinde verem antikoru bulundu

T24 - Alman bilim insanları, uğur böceğinin zehirli bir türünün, verem ve öldürücü süper virüs olarak bilinen MRSA’ya karşı antikor taşıdığını ortaya koydu.
Wurzburg Üniversitesi’nde yapılan deneylerde, insanları soktuğunda alerjik bir reaksiyona da sebep olabilen alacalı böceğin, kendini tehlikede hissettiğinde eklemlerinden yaydığı kanda ‘harmonin’ adlı bir kimyasala rastlandı. Kimyasalın, içlerinde E coli virüsü, MRSA ve verem olan 12 ayrı çeşit bakteriyle savaştığı belirlendi. Araştırmanın üretilecek yeni antibiyotiklere temel olması bekleniyor.