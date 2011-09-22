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Yaşam

Uğur böceğinde verem antikoru bulundu

Alman bilim insanları, uğur böceğinin zehirli bir türünün, verem ve öldürücü süper virüs olarak bilinen MRSA’ya...

22 Eylül 2011 03:00

T24 - Alman bilim insanları, uğur böceğinin zehirli bir türünün, verem ve öldürücü süper virüs olarak bilinen MRSA’ya karşı antikor taşıdığını ortaya koydu. 

UĞUR BÖCEĞİNDE VEREM ANTİKORU

Wurzburg Üniversitesi’nde yapılan deneylerde, insanları soktuğunda alerjik bir reaksiyona da sebep olabilen alacalı böceğin, kendini tehlikede hissettiğinde eklemlerinden yaydığı kanda ‘harmonin’ adlı bir kimyasala rastlandı. Kimyasalın, içlerinde E coli virüsü, MRSA ve verem olan 12 ayrı çeşit bakteriyle savaştığı belirlendi. Araştırmanın üretilecek yeni antibiyotiklere temel olması bekleniyor.


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