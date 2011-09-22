Uğur böceğinde verem antikoru bulundu

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Wurzburg Üniversitesi’nde yapılan deneylerde, insanları soktuğunda alerjik bir reaksiyona da sebep olabilen alacalı böceğin, kendini tehlikede hissettiğinde eklemlerinden yaydığı kanda ‘harmonin’ adlı bir kimyasala rastlandı. Kimyasalın, içlerinde E coli virüsü, MRSA ve verem olan 12 ayrı çeşit bakteriyle savaştığı belirlendi. Araştırmanın üretilecek yeni antibiyotiklere temel olması bekleniyor.