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Yaşam

Uğur Acar: Yakışıklı denmesi hoşuma gidiyor

Acar, “Şimdi insanlar bana yaklaşmak, benimle sohbet etmek istiyor. Yeni yüzümle çok ilgi görüyorum. Herkesten, yakışıklı olduğumu duymak hoşuma gidiyor” dedi

28 Nisan 2012 12:33

Türkiye’de ilk tam yüz nakli yapılan 19 yaşındaki Uğur Acar, nakilden 95 gün sonra eski ve yeni yüzünü karşılaştırdı, değişimin müthiş olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 21 Ocak’ta Ahmet Kaya’nın yüzü nakledilen Uğur Acar fizik tedavi sürecinin hızlı geliştiğini, kendi kendine uygulamalara başladığını söyledi. Acar, “Onların tahmininden daha hızlı gelişmeler oldu ve mimik yanında yüz hatlarımın da oluştuğu görüldü” diye konuştu. Acar, 26 Haziran 2011’de çekilen fotoğrafına bakarak, yeni yüzüyle aynı yerde poz verdi.


Aşk evliliği istedi


Manavgat İlçesi Gebece Köyü’nde geçirdiği 19 yılı neredeyse yaşanmamış saymak istediğini, o yılların kendisinde çok acı hatıraları bulunduğunu söyleyen Uğur Acar, şöyle konuştu:

“Bugün köyüme gittiğimde herkesin hiç değişmeyen ilgisi ve sevgisi ile karşılaşmak beni mutlu ediyor. Yakışıklı olduğumu söyleyenler hemen evlenme konusunu açıyor. İnşallah zamanı gelince o da olacak, ancak benim istediğim evlilik tek taraflı sevgi ile değil, karşılıklı severek, aşk evliliği yapmak istiyorum.”


"Yakışıklı denmesi hoşuma gidiyor"


Daha önceki yaşamında çocukların ve ilk görenlerin korktuğu bir görünüme sahip olduğunu anlatan Acar, “Şimdi insanlar bana yaklaşmak, benimle sohbet etmek istiyor. Yeni yüzümle çok ilgi görüyorum. Herkesten, yakışıklı olduğumu duymak hoşuma gidiyor” dedi.

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