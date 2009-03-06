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Yaşam

Uğruna intihara kalkıştığı kadını pazarlıyormuş

Cami kubbesine çıkıp "Eşim gelmezse intihar edeceğim" diyen adamın kadını zorla erkeklere pazarladığı ortaya çıktı

06 Mart 2009 02:00

Cami kubbesine çıkıp "Eşim gelmezse intihar edeceğim" diyen adamın kadını zorla erkeklere pazarladığı ortaya çıktı

Edirne’de geçen pazartesi günü, kent merkezindeki tarihi Eski Camii’nin kubbesine çıkan Mesut Tezgider (28), "Eşim beni terk etti. Onsuz yaşayamam. Eşim buraya gelmezse intihar ederim" diye bağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Hatice B.’ye ulaştı ve güçlükle ikna ederek olay yerine getirdi.

Kadını götürmek istedi

B.’nin geldiğini gören Tezgider, intihardan vazgeçti ve polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest kaldı. Önceki akşam Tezgider, ’eşim’ dediği ancak eşi olmadığı belirlenen Hatice B’nin yaşadığı eve gitti ve zorla içeriye girerek kendisiyle gelmesini istedi. B. gitmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Eve gelen polisler Mesut Tezgider’i gözaltına aldı.

Cezaevine gönderildi

İfadesinde Tezgider ile evli olmadığını anlatan Hatice B., "Beni zorla para karşılığında fuhuşa zorladı. Korkumdan her dediğini yaptım. Ancak artık korkmuyorum. Ondan şikáyetçiyim" dedi. Mesut Tezgider, ’haneye tecavüz ve zorla fuhuşa teşvik’ etmek suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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