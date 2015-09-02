Uğradığı şiddeti blogunda anlatan Kübra Yılmaz'ın eski erkek arkadaşı gözaltında

Güvenlik güçlerinin duruma müdahale etmemesi üzerine, gördüğü şiddeti kişisel blogunda paylaşan 22 yaşındaki Kübra Yılmaz'ın eski erkek arkadaşı Serdar D., genç kadının evine yaklaşık 300 metre mesafede gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü’nde görevli 2 personel, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu Başkanı ve Çağdaş Hukukçular Derneği Alanya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi avukat Halime Şenli ve beraberindeki bir grup avukat, Alanya’da eski sevgilisinden gördüğü şiddeti kişisel blogunda paylaşan Kübra Yılmaz’ın evine gitti.

Yılmaz'ın evine 300 metre mesafede

gözaltına alındı

Yapılan görüşmenin ardından Yılmaz, jandarma ve avukatlar Alanya Adliyesi’ne gitmek üzere sivil araçlarla yola çıktı. Bu sırada Kübra Yılmaz, evin yaklaşık 300 metre uzağında, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serdar D.’nin çalıştığı bir tur şirketine ait minibüsü gördü. Yılmaz’ın uyarısı üzerine duran jandarma ekipleri, park halindeki minibüsün yanına gitti. Serdar D.’nin de minibüsün yakınlarındaki bir bankta oturduğunu gören jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahmutlar Jandarma Karakolu’na götürülen Serdar D. sorguya alındı. Serdar D.’nin denetimli serbestlikten yararlandığı kaydedildi. Kübra Yılmaz ise jandarma ve avukatlarla birlikte olayla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere Alanya Adliyesi’ne geldi.

Alanya Kaymakamı'ndan açıklama

Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, basında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı’na olayın bir an önce aydınlatılması için talimat verdiğini söyledi. Kaymakam Tanrıseven’in yaptığı yazılı açıklamada, Kübra Yılmaz’ın Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı’na 20- 28 Haziran, 3, 18, 30 Temmuz, 4, 8 ve 27 Ağustos 2015 tarihli toplam 8 şikayette bulunduğu, bu şikayetlerle ilgili adli işlem yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 28 Haziran’da Kübra Yılmaz tarafından yapılan şikayet sonrasında ’kasten yaralama’ suçundan hakkında işlem yapılan Serdar D.’ye 1 ay süreyle Kübra Yılmaz’ın kendisine ve ikametgahına yaklaşmama cezası verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bu kararın Aile Mahkemesi tarafından 1 Temmuz 2015 tarihinde onaylanarak uygulamaya başlandığı vurgulandı. Kaymakam Tanrıseven’in açıklamasında, ayrıca konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulanarak, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne Kübra Yılmaz’a gerekli psikolojik desteğin sağlanması talimatını verildiği aktarıldı.