'Eğer bugün öldürülürsem katilimi bilin, çünkü defalarca gittiğim karakol beni ciddiye almadı!'

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Kübra Yılmaz, güvenlik güçlerinin duruma müdahale etmemesi üzerine, eski erkek arkadaşından gördüğü şiddeti kişisel blogunda paylaştı. Serdar Danacı isimli kişinin kendisini darp ve tehdit ettiğini, zorla evine girdiğini, telefonu ve parasını çaldığını belirten Kübra Yılmaz, “Eğer bugün evden dışarı markete giderken, sokakta öldürülürsem ya da yine darp edilirsem ve eve gelemeden, morga gidersem, beni öldüren katilimi bilin, çünkü defalarca gittiğim Jandarma karakolu beni ciddiye almadı ve bana yardım etmedi” ifadelerini kullandı.

Kübra Yılmaz’la iletişime geçen Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şubesi, genç kadının şu anda güvende olduğunu, yarın sabah avukatların Yılmaz’la birlikte Savcılık’la temasa geçeceğini duyurdu.

www.kubray.com adlı blogunda, “Alanya’da kadına işkence” başlıklı bir yazı kaleme alan Kübra Yılmaz, evinin önünde uğradığı şiddetin kayıtlarını da paylaştı. Eski erkek arkadaşının denetimli serbestlik sebebiyle haftanın birkaç günü karakola gittiğini ve burada tanıştığı memurların duruma müdahale etmediğini söyleyen Yılmaz, “Adliyeye bile korkudan gidemiyorum şimdi evimden çıkıp, çünkü sürekli dışarıda beni bekliyor” dedi.

"Beni dışarıda darp ediyor, hakaretler ve tehditler ediyor, evime zorla giriyor, beni rehin alıyor evimde, taciz ediyor, telefonumu ve paramı çalıyor, kapıyı açmadığım için, kapımın önüne işeyip gidiyor. Artık tahammül edemiyorum hiçbir şeye." diye yazan Kübra Yılmaz, yaşananların ardından jandarma karakoluna gidip şikayetçi olduğunu fakat görevlilerin kendisine yardım etmediğini iddia etti.