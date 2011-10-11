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Dünya

UGK, Suriye Ulusal Konseyi'ni tanıdı TRABLUS (A.A)

11 Ekim 2011 03:35

-UGK, Suriye Ulusal Konseyi'ni tanıdı TRABLUS (A.A) - 10.10.2011 - Libya'daki geçiş yönetimi, Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Ulusal Konseyi'ni tanıdı. Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerinden Musa el Koni, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, bugün yapılan toplantıda, Suriyeli muhaliflerin Ulusal Konsey'in tanınmasına karar verildiğini belirtti. Koni, UGK'nin Libya'daki Suriye Büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını da söyledi. Suriye Ulusal Konseyi'ni ilk olarak UGK tanımış oldu. Suriyeli muhalifler geçen hafta İstanbul'da bir araya gelmiş ve Ulusal Konsey'in oluşturulduğunu ilan etmişlerdi.

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