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Ugandalı Abdulkerim zeybek oynadı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Cumhuriyet Meydanı'nde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı provalarında halk oyunları gösterisinde yer alan Ugandalı üniversitesi  öğrencisi Abdulkerim, zeybek oyunlarında gösterdiği figürlerle beğeni topladı

28 Ağustos 2018 15:37

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de Cumhuriyet Meydanı\'nde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı provalarında halk oyunları gösterisinde yer alan Ugandalı üniversitesi  öğrencisi Abdulkerim, zeybek oyunlarında gösterdiği figürlerle beğeni topladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96. yıl dönümü tören provası Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Saat 10.00\'da başlayan provalar için saat 09.15\'ten itibaren provanın bitim saatine kadar Cumhuriyet Meydanı\'na ulaşımı sağlayan Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi\'nin araç trafiğine kapatıldı. Tören temsili olarak Vali\'nin geçişi ile başladı. Temsili Vali ise 8 yaşındaki Zeynep Akbulat oldu. Küçük Zeynep, askeri aracın üzerine çıkarak halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Halk oyunu gösteri provasında yer alan Ugandalı Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Abdulkerim Hudaa, provalarda Sarı Zeybek ve  Muğla Zeybek oyunlarındaki performansı ile dikkat çekti.
Şiirlerin okunmasının ardından Zincidere 1\'inci Komando Tugayı ile 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı\'na bağlı askeri birlikler geçiş yaptı. Askerlerin geçişi çevredekiler tarafından gururla izlendi.

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