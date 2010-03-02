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Dünya

Uganda'da toprak kayması: 45 ölü

Uganda'nın doğusunda yaşanan toprak kaymalarında ölü sayısı 45'e yükseldi. Hala 300 kişinin toprak altında olduğu sanılıyor.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Uganda'nın doğusunda meydana gelen toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 45'e yükselirken, 300 kişinin toprak altında olduğu tahmin ediliyor.

Uganda Afet Bakanı Tarsis Kabwegyere, başkent Kampala'nın 275 kilometre doğusundaki Bududa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarında yaklaşık 300 kişinin de toprak altında olduğunun sanıldığını söyledi.

Kebwegyere, bölgede yağışların yoğunlaştığına dikkat çekerek, toprak kaymalarının devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

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