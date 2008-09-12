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Sağlık

Uganda’da hepatit E 110 can aldı

Uganda'da geçen yıl baş gösteren hepatit E salgınında bugüne kadar 110 kişi öldü. Uluslararası Yardım Komitesi, hastalığın, ülkenin kuzeyindeki Kitgum bölgesinde pa

12 Eylül 2008 03:00

Uganda'da geçen yıl baş gösteren hepatit E salgınında bugüne kadar 110 kişi öldü.

Uluslararası Yardım Komitesi, hastalığın, ülkenin kuzeyindeki Kitgum bölgesinde patlak vermesinden bu yana 7100 kişinin de hastalığa yakalandığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, son 11 aydaki acil müdahalelere rağmen, salgının henüz önlenemediği, hastalığın kökünün kazınmasının önemli hizmet sektörlerinde kapsamlı ve uzun vadeli yatırımlarla mümkün olabileceği belirtildi.

Açıklamada, çatışmalar yüzünden evlerinden olan, ancak anlaşmanın ardından köylerine dönenlerin çoğunun temiz içme suyu, temel sağlık hizmetleri ve gerekli hijyenik ortamdan yoksun olduğu da vurgulandı.

Uganda'da hükümet birlikleriyle isyancı Rabbin Direniş Ordusu (LRA) arasında 20 yıldır süren çatışmalar yüzünden 2 milyon dolayında kişi evlerinden kaçmıştı. Hükümetle isyancılar arasında 2 yıl önce anlaşmaya varılmasından sonra bu kişilerin çoğu artık evlerine dönüyor.

(AA)

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