Uganda'da eşcinsellere ömür boyu hapis cezası geliyor

Uganda Parlamentosu'nun kabul ettiği yeni yasa tasarısıyla eşcinsellere sert cezalar getirildi.

Tasarıda suç olarak görülen eşcinselliğin tekrarlanması halinde ömür boyu hapis cezası öngörülüyor.

Yeni yasa tasarısı ayrıca, eşcinselleri polise ihbar etmeyenlere de hapis cezası getiriyor.

Başbakan Amama Mbabazi yasa yeterli çoğunluk olmamasını gerekçe göstererek oylamaya karşı çıktı.

'Suç'un tekrarlanması durumunda ölüm cezası öngören madde ise tasarıdan çıkarıldı.

Yasa tarası 2009'da ilk kez kamuoyuna yansımasından beri birçok dünya lideri tarafından eleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barak Obama tasarıyı korkunç olarak değerlendirmişti.

Başkent Kampala'daki BBC Muhabiri Catherine Byaruhanga hükümetin tasarının uluslararası alanda tepki yaratacağını bildiğini ve bazı ülkelerin tasarı nedeniyle yardımı kesebileceğini belirtiyor.

Başbakan Mbabazi'nin oylamada çoğunluk olmadığı gerekçesiyle tasarıya karşı çıkmaya devam edebileceğini, Cumhurbaşkanı Yoweri Muveni'nin tasarıyı imzalayıp imzalamayacağını görmek için de beklemek gerektiğini vurguluyor.

Yasa tasarısı eşcinselliği tanıtmayı ve teşvik etmeyi de yasaklıyor.

Ugandalı eşçinsel hakları savuncusu Frank Mugisha, "Ben resmen yasa dışıyım" diyerek, yeni düzenlemeye tepkisini gösterdi.

Tasarının arkasındaki milletvekili David Bahati AFP’ye yaptığı açıklamada oylamanın Uganda için zafer olduğunu söyledi. Bahati, "Meclis’in şeytana karşı oy kullandığı için memnunum" dedi.

Muhafazakâr olması ile bilinen Uganda’da perşembe günü Meclis’ten geçen "pornografi karşıtı" tasarı ise mini etek giyilmesini ve bazı müzik klipleri gibi cinsel içerikli ürünlerin dolaşımını yasaklıyor.