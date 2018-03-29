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Uganda'da 23 radyo 'büyücülüğe' destek verdiği gerekçesiyle kapatıldı

Uganda İletişim Komisyonu Sözcüsü, elektronik sahtekarlığa yardım ve yataklık etmesi nedeniyle lisanslarının iptal edildiğini

29 Mart 2018 13:27

Uganda'da hükümetin, büyücülüğü teşvik ettiği ve insanları dolandırdığı gerekçesiyle 23 radyo istasyonunun yayınına son verdiği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Uganda İletişim Komisyonu (UCC) Sözcüsü Pamela Ankunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 radyo kanalının büyücülük içerikli reklam yapması ve elektronik sahtekarlığa yardım ve yataklık etmesi nedeniyle lisanslarının iptal edildiğini söyledi.

Ankunda, lisansları iptal edilen radyoların UCC tarafından belirlenen yayın standartlarına uymadığını belirterek, bu kanalların büyücülüğü destekleyen ve teşvik eden yayın anlayışından kaçındıkları takdirde yeniden lisanslarını alabileceğini ifade etti.

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Öte yandan yerel bir gazeteye de açıklamalarda bulunan Ankunda, "Onlarca radyo kanalı büyücülüğü teşvik ediyor. İnsanlar bu radyolarda AİDS ve kanser gibi hastalıkları tedavi ettiklerini iddia ederek halkı dolandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Büyücülüğün uzun yıllardır revaçta olduğu Afrika'daki birçok ülkede, yalancı peygamberlerden geleneksel şifacılara, HIV ve diğer hastalıkları tedavi edebilecekleri iddiasıyla insanları kandıran binlerce büyücü bulunuyor.

Özellikle Tanzanya, Uganda, Kenya ve Gana'da büyücülerin genç yaştaki çocukların yanı sıra pigment eksikliği nedeniyle cilt hastalığına sahip olan albinoları öldürerek onların bazı uzuvlarını büyülerinde kullandığı iddia ediliyor.

Tanzanya'da 2000 yılından bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 75 bin albinonun büyücüler tarafından öldürüldüğü, 62 binden fazla kişinin ise vücutlarındaki yaralanmalarla kaçmayı başarabildiği belirtiliyor.

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