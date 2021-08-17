Uganda'da pornografinin dağıtımını yasaklayan yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi

Uganda hükümetinin 2014 yılında çıkardığı, kadınları ve çocukları korumaya yardımcı olacağını söylediği pornografinin dağıtımını yasaklayan yasa, Uganda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

BBC'nin haberine göre, beş yargıçtan oluşan bir kurul, yasanın "uygunsuz" giyim yasağı da dahil olmak üzere, pornografik suçları tanımlayan bölümlerinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

2014 yılında yürürlüğe giren ve başlangıçta "mini etek karşıtı" yasa olarak adlandırılan yasa, kısa etek giyen kadınların alenen taciz edilip saldırıya uğramasının ardından başkent Kampala'da sokak protestolarına yol açmıştı.

Kadın ve insan hakları örgütleri, hükümeti yasayı gözden geçirmeye çağırdı ve daha sonra anayasa mahkemesine bir dilekçe sundu.

Uganda Kadın Ağı örgütü mevzuatın, her iki cinsiyet için eşit haklar sağlayan ülke anayasasıyla çeliştiğini söyledi.