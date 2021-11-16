Uganda'nın başkenti Kampala'da iki patlama

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Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da salı sabahı iki patlama meydana geldi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre patlamalardan biri ana polis merkezi; diğeri de parlamento binası yakınlarında meydana geldi.

Uganda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Ainebyoona, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada patlamalarda en az 24 kişinin yaralandığını ve 4'ünün durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Can kaybı olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Kampala Merkez Belediye Başkanı, bir mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel basına göre bazı milletvekillerinin parlamento binasını tahliye ettiği görüldü. NTV Uganda'nın muhabiri, "yola saçılmış et parçaları görüldüğünü ifade etti.

Patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.