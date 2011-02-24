Ufuk Uras: Savcılar 6 aydır istihareye mi yattı

HÜLYA KARABAĞLI - T24/ ANKARA

12 Eylül darbecisini yapanların yargılanmaları için BDP arayışlarını sürdürüyor. Referandumdan sonra yüzlerce insanın savcılıklara yaptıkları başvurular sonuçsuz kalınca siyasetle sivil kitle örgütleri aynı hatta yürümeye başladı. TBMM’de önceki gün düzenlenen basın toplantısıyla konuyu gündeme getiren BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, savcılara, “ İstihareye mi yattılar. Yoksa, ‘hissi kablel vuku’ (önsezi) gelsin diye mi bekliyorlar” diye yüklendi.

Seçime gitmeden önce mutabakat

Uras, T24’e, seçime girilen bu sürecin 12 Eylül darbecilerinin yargılanmaları için kullanılmasını önerdi. TBMM Genel Kulu’nda hacimli yasaların iktidar ve muhalefet arasında sağlanan mutabakatla çıktığını hatırlatan Uras, “ Aynı şey, 12 Eylül yargılamaları için de sağlanabilir. Meclis bu konuda bir baskı oluşturursa ortaya çıkan güçlü bir mesaj savcıların hızlı bir adım atmasını getirir”.

‘Savcılar istihareye mi yattılar’

Savcılıklara yapılan başvuruların üzerinden 6 ay geçtiğine dikkat çeken Uras, “ İstihareye mi yattılar. Yoksa ‘hissi kablel vuku’ (önsezi) gelsin diye mi bekliyorlar’. Eğer AİHM kararlarını araştırıyorlarsa buna gerek yok. Bizim elimizde bu kararlar var. İstedikleri takdirde kendilerine kargo ile yollarız” dedi.

Uras’ın masasında, 1944 yılında işlenen savaş suçlarının üzerinden 50 yıl sonra yapılan yargılama ve kararlar ile Berlin duvarında vurularak öldürülenlerin sorumluları hakkındaki kararlar bulunuyor.

‘Evren’in intihar etmesini istemeyiz’

Yargılamaların zamana yayılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Uras, Kenan Evren’in ‘yargılanırsam intihar ederim’ sözlerini, “ Biz intihar etmesini istemeyiz. Hukuku kaldıran kişilere karşı hukukun uygulanmasını istiyoruz. Kenan Evren’in can güvenliğine hassasiyet gösterilmesi gerekir. Yargılama kararlarının çıkmasının ardından intihar etmesin diye biz Evren’in ‘müşahade’ altına alınması talebinde bulunacağız””.



‘Ünlü tarihi şahsiyet’

Uras, değerlendirmesinde Kenan Evren adının okullardan kaldırılmamasının Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kaynaklandığına dikkat çekti. Bakanlığa bu yönde bir soru önergesi verdiğini anlatan Uras, “Bana gönderdikleri yanıtta; bakanlığın ‘Ad Verme Yönetmeliği’ne dikkat çekiliyor. Buna göre, eski cumhurbaşkanları, tarihimizde ün yapmış kişilerin adlarının verilmesi yönetmelik hükmü. Yani, Kenan Evren, ‘ünlü tarihi şahsiyet. Bu ayıp değil mi? Yüz kızartıcı bir şey değil mi?

'Bunlar bir araya gelmez’

TBMM’de önceki gün tarihi bir resim ortaya konuldu. Bazı kesimler tarafından bir araya gelmeleri olanaksız görülen Devrimci 78’liler Federasyonu, DİSK, TMMOB, TTB, Halkevleri Onursal Başkanı, İHD, Sosyalist parti , EMEP, ESP, BDP ve EDP temsilcileri BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’la ortak basın toplantısı düzenleyerek tabuları yıktılar.