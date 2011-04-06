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Politika

Ufuk Uras: CHP memlekete ODATV'den bakıyor!

BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın TBMM Genel Kurulu’nda 'kravat' eylemine '4.5 yıl yat...

06 Nisan 2011 03:00



T24 – Hülya Karabağlı / Ankara

BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın TBMM Genel Kurulu’nda  ‘kravat’ eylemine
‘4.5 yıl yat. Giderayak şov yap” diyen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’ye yanıt gecikmedi.  İkili arasındaki söz düellosunda tansiyon yükseldi. “Yasakları savunmak şovdur. Bu berbat bir şov. Ahı gitmiş vahı gitmişler gibi berbat bir şov”

'İnce’ye ‘söz Meclis’ten dışarı'

Uras,  kısa bir süre önce çıkardığı içinde Meclis çalışmalarını anlattığı, “Söz Meclis’ten Dışarı” kitabını CHP’li İnce’ye gönderdi. Kitabın ilk sayfasına ise, “ Dört yıldır yattığımız yerden bu çalışma ortaya çıktı. Sizin bir çalışmanız varsa edinmek isterim. Gördüğünüz gibi olguların olduğu yerde dedikodu zail (ortadan kalkar) olur. Siyasi hayatınızda daha az dedikodu, daha çok iş temenni ederim” dedi. Kulislerde, İnce’nin Uras’a nasıl bir yanıt vereceği bekleniyor.


'Oda TV prizmasından bakıyorlar'

T24’e kravat eylemini ve bu eylemle ne denilmek istendiğini değerlendiren Uras,  Son 4 yıldır yasaklara karşı TBMM’de mücadele verdiklerin hatırlattı ve “Bunu ‘Söz Meclis’ten Dışarı’  adlı kitapta topladım. Sayın Muharrem İnce ve genel başkanı memlekette olan bitene ‘ Oda Tv’  prizmasından baktıkları için başka yaklaşımları görmüyorlar”.



'Yasakçı iç tüzük değiştirilmedi'

Meclis’in anayasası olarak bilinen iç tüzüğün bazı maddeleri değiştirilse de ‘özü’nün olduğu gibi kaldığını anlatan Uras, AKP ve CHP’ye yüklenerek, “ AKP topu CHP’ye atıyor. O da başkasına.  Top birbirlerine atılıp duruyor. Bu yasakçı bir iç tüzük.  1971 yılından kalma bir iç tüzük. Grup merkezli. Birey merkezli değil”.


'Yurttan sesler korosu'

İnce’nin kendisine yönelik, sözlerinin AKP, CHP ve MHP tarafından destek gördüğüne dikkat çeken Uras, “ Hepsi yurttan sesler korosu gibi. Laf yetiştirip dedikodu siyaseti değil, olgular üzerinden konuşmak lazım"


'Kravat simgesel açıdan önemli'

 “ Kravat takmaya karşı mısınız” sorusuna Uras, “Kravat simgesel açıdan önemli. Boyunduruğa, otoriteye karşı olmayı ifade ediyor.  Ben,  ‘mecburiyet’ olarak telakki edilmesine karşıyım”.

“ Devrimci ve özgürlükçü sol ile Ergenekoncu sol arasındaki ayrışma burada”  diyen Uras,   yasaklara karşı olduklarını, nükleer santral,  Libya, kuzey ırak tezkerelerini örnek gösterdi.


'Ceketim için uyarı aldım'

Kılık- kıyafet konusunda iç tüzükte esnek hükümler olmasını öneren Uras’ın satır aralarında   çarpıcı bir  ayrıntı da ortaya  çıktı. Uras,  Meclis’e ilk adım attığı süreçte giydiği ‘kadife’ ceket yüzünden sözlü olarak uyarıldığına dikkat çekti. Oturumu yöneten MHP’li Meral  Akşener bana kürsüden gönderdiği notta “ Lütfen ceketle geleniz” dedi.  Kendisine,  üstümdekinin ceket olduğunu söyledim.”

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