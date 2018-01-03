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Spor

Ufuk Sarıca şampiyonu topladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) PINAR Karşıyaka'da 4 sezon boyunca görev yapan antrenör Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılılardaki şampiyon kadrosunu Beşiktaş Sompo Japan'da buluşturdu

03 Ocak 2018 15:01

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

PINAR Karşıyaka\'da 4 sezon boyunca görev yapan antrenör Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılılardaki şampiyon kadrosunu Beşiktaş Sompo Japan\'da buluşturdu. Görev yaptığı süreçte Kaf-Kaf\'a 3 kupa kazandırarak tarihe geçen Sarıca, 2015\'teki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu kadrodan DJ Strawberry, Erkan Veyseloğlu ve Jon Diebler\'den sonra Juan Palacios\'u da geçen sezondan bu yana dümeninde yer aldığı Beşiktaş\'a transfer ettirdi.
Teknik ekibi de Sarıca\'yla Karşıyaka\'da görev yapan isimlerden oluşan siyah-beyazlıların kadrosunda Strawberry, Palacios, Erkan ve Diebler\'in yanı sıra farklı dönemlerde yeşil-kırmızılı formayı giymiş Kenan Sipahi, Samet Geyik, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler ile Sertaç Şanlı da yer alıyor. A Milli Takım\'ı da çalıştıran Ufuk Sarıca yönetiminde ligde geçen yıl Fenerbahçe Doğuş\'la final oynayan Beşiktaş\'ın toplam 9 basketbolcusu Pınar Karşıyaka patentli.

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