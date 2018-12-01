Ufuk Sarıca: "Bayrağı yeni jenerasyon devralıyor"

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye\'nin İspanya\'yı 71-67 yenip 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda liderliği rakibinden aldığı karşılaşmanın ardından FIBA\'ya konuşan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye\'nin uyguladığı basketbol programının \"harika bir başarıya ulaşmak üzere\" olduğunu belirtti.

Öte yandan Türkiye\'nin gümüş madalya aldığı FIBA 2010 Dünya Kupası\'na atıfta bulunan Sarıca, \"O başarılı jenerasyon artık misyonunu tamamlamak üzere ve bayrağı yeni jenerasyona devrediyor. Şu anda bir geçiş sürecindeyiz. Bir yandan 2010 jenerasyonunun tecrübesinden faydalanmaya, diğer yandan da gençlerimize tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz hem oynadığımız maçlardan başarılı sonuçlarla ayrılmak, hem de gelecek jenerasyonunun temellerini atmak. Eğer hedeflerimizden uzaklaşmadan bu ikisini aynı anda başarabilirsek harika bir iş çıkarmış oluruz\" ifadelerini kullandı.

SİNAN GÜLER: \"DÜNYA KUPASI HEDEFİMİZE GİDEREK YAKLAŞIYORUZ\"

Haberde, EuroBasket 2017\'den bu yana ilk kez milli formayı İspanya karşısında giyen ve 8 sayıyla oynayan Sinan Güler\'in açıklamalarınada yer verilerek, \"Ben takıma katkı sağlayabilmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Dünya Kupası hedefimize giderek yaklaşıyoruz. Seyircilerimizin önünde milli formayı tekrar giymek heyecan vericiydi\" dedi.

SEMİH ERDEN: \"ADIM ADIM ÇİN HEDEFİMİZE YAKLAŞIYORUZ\"

16 sayı, 14 ribaundluk performansıyla İspanya galibiyetinde büyük rol oynayan Semih Erden\'in maç sonunda yaptığı açıklamalar da FIBA\'nın haberinde yer aldı. Erden\'in yaptığı açıklamada, \"Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Basketbol benim hayatım. Çok mutlu ve gururluyum. Adım adım Çin hedefimize yaklaşıyoruz\" şeklinde konuştu.