Ufuk Enginler, 700 dolarını çaldığını iddia ettiği Metin Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu

Ufuk Enginler, çantasında bulunan 700 doları çaldığını iddia ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı Metin Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Enginler’in avukatı Cesim Parlak, Özkan’ın, “montaj” ve “iftira” açıklaması üzerine, savcılık başvurusunun yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşılmıştı. Metin Özkan’ın görüntülerin ardından “Görüntüler montaj. Bana iftira atılıyor. Avukatlarım gereğini yapacak” demişti.

Bu açıklama üzerine, parası çalındığı iddia edilen Ufuk Enginler, avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, avukat Cesim Parlak’ın imzasını taşıyan dilekçeye göre, olay 23 Aralık 2021 akşamı yaşandı. Enginler, arkadaşları C. K. ve Z. Ş. ile restoranda yemek yiyordu. Kısa bir süre sonra, üçlünün bir tanıdığı da masaya geldi. Bu kişi, masadakilere Metin Özkan ile beraberindeki bir kişinin kendisini ziyarete geleceğini birlikte oturmalarında bir mahsur olup olmadığını sordu.

Enginler ve diğer iki kişi, sorun olmayacağını belirterek Özkan ve beraberindeki kişiyi de masaya davet etti. Enginler ve arkadaşları masadakilerden izin isteyerek restorandan ayrılma hazırlığı yaparken Metin Özkan'ın çantandan bir şey aldığı güvenlik kameralarına yansıdı. Enginler, restorandan ayrıldıktan sonra çantasını kontrol ettiğinde 700 dolarının olmadığını gördü.

Enginler, durumu restoran yönetimine de iletti. Restoran sahibi, kamera kayıtlarını izlediklerini ve parayı alan kişinin Metin Özkan olduğu bilgisini verdi. Enginler olayın ortaya çıkması halinde Özkan’ın kendisine de zarar verdirebileceğini düşündü ve sessiz kaldı. Ancak hırsızlık görüntülerinin Yenicağ’da yayımlanmasından sonra Özkan hem sosyal medyada görüntüyü yalanladı hem de çıktığı TV kanalında görüntü için “montaj” dedi ve kendisine iftira atıldığını söyledi.

Enginler’in avukatı Parlak dilekçesinde “Şüphelinin, işin kolayına kaçarak hırsızlığı kapatmak için görüntülerin montaj olduğunu savunmasının arkasına sığınması ve müvekkileyi kendisine iftara atmakla suçlaması kabul edilemez. Şüpheli çok açık bir şekilde, müvekkilenin çantasından 700 dolar çalmıştır ve hırsızlık suçunu işlediği kamera görüntüleri ile sabittir” dedi.

Ufuk Enginler, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından "Metin Özkan’dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından" açıklamasını yapmıştı.

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