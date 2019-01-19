Ufuk Bayraktar'ın abisi: Kardeşimin yeni filmi cezaevinden çıkış görüntüsüyle başlayacak

11 yıl önce karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası alan ve 6 aylık cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'ne giren oyuncu Ufuk Bayraktar, tahliye olur olmaz cezaevinde yazdığı yeni bir filmin çekimlerine başlayacak.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre konuya ilişkin olarak detayları paylaşan Uğur Bayraktar, filmin kardeşi Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkış sahnesiyle başlayacağını söyledi. Kardeşinin 3 ya da 5 Mart tarihinde cezaevinden çıkacağını ve filmin ana konusunu yazıp kendilerine teslim ettiğini belirten Uğur Bayraktar, "Senaryolaştırma çalışmaları devam ediyor. Filmin açılışını, onun cezaevinden çıkış görüntüsüyle yapmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan abi Bayraktar, bunun için gerekli izinlerin alınmasına ilikşin bakanlıkla yazıştıklarını ifade etti.

Haberin tamamı için tıklayın.