UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) –UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, dolardaki hareketliliği göz önünde bulundurarak AVM\'lere TL\'ye geçmeleri veya kuru sabitlemeleri çağrısında bulundu.

UFRAD \'ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ekonomide milli mücadele\' kampanyası başlattı. Dernek yönetimi bu kapsamda İstanbul\'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda AVM’lere Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara bağlı olarak markalara destek olmaları ve kiralarda ‘TL’ye dönüş veya kur sabitleme’ yoluna gitmeleri çağrısında bulunuldu.

\"TÜRKİYE\'DE 401 AVM VAR\"

Türkiye\'de 401 tane AVM olduğunu belirten Aydın, \"Buralarda 12.2 milyon metrekare kiralanabilir ticari alan var, bu alanın neredeyse tamamı dövizle markalara kiraya veriliyor\" dedi.

\"TÜRK MARKALARINI YURT DIŞINA TAŞIMAK ZORUNDAYIZ\"

Türkiye’nin markalarını artık yurt dışına taşımak zorunda olduğunu söyleyen Aydın, \"Markalarımız dünya ekonomik pazarında koşup, rekabet etmelidir. Markaların yetiştiği tarlalar alışveriş merkezleridir. O yüzden tarlanın olumlu ve verimli olması halinde bu tarla büyür, meyve verir ancak bu şekilde meyveleri yurt dışına ihraç edebiliriz. O zaman tarlalarımızın makul olması lazım. Eğer tarlalar kendi alanlarını yüksek rakamlarla markalara satmaya kalkarsa, markalar orada kendilerine yer edinemez. Böylece Türk ihracatı da gelişemez\" dedi.

\"EN BÜYÜK GÖREV AVM\'LERE DÜŞÜYOR\"

AVM\'lere büyük görevler düştüğünü belirten Aydın, \"Dolayısıyla Türkiye\'ye ekonomik darbe diz çöktürmeye çalışıyorlar bunu da dolar ve döviz kurlarıyla yapmak istiyorlar. Burada en büyük görev AVM\'lere düşüyor. Biz onların da mağdur olmasını istemiyoruz, onlar da marka sahipleri de iş insanı. Bir araya gelerek makul bir noktada buluşulmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

\"YA KUR SABİTLENSİN YA DA TL\'YE GEÇİLSİN\"

3 aşamada AVM\'lere taleplerini ilettiklerini söyleyen Aydın, \"Birincisi kuru sabitlesinler, her iki tarafında zarar görmeyeceği bir rakam üzerinde anlaşsınlar. İkincisi tamamen TL\'ye dönsünler. Dükkan kiraları TL üzerinden alınsın. Bundan sonraki ticari faaliyetler TL üzerinden yapılsın. Çünkü burası Türkiye burada milli paranın kullanılması lazım. Üçüncüsü ise eğer iki taraf da ortak bir noktada buluşamazsa devletin hakemlik yapmasını talep ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"LÜKSTEN TOPYEKÜN KAÇINACAĞIZ\"

Dönem lüks yaşama dönemi değil tasarruf dönemi olduğuna dikkat çeken Aydın, \"Bu ülke yırtık çarıklarıyla cepheye silah taşıyan annelerimiz sayesinde bu günlere geldi, bunu asla unutmayalım. Bu millet aynı mücadeleyi verecek iradeye sahiptir. Ama tek şart, lüksten topyekün kaçınacağız ve tasarrufa gideceğiz. Hem kamu hem özel kurumları, kaynak kullanma ve yatırım noktasında, konu hayati değilse, yatırımı ve kaynak kullanımını ötelememiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Verimliliği, üretimi artırmalıyız. Üreticiyi de teşvik etmeliyiz\" dedi.

\"FEDAKARLIK, ÖZVERİ, SABIR, TAHAMMÜL OLMADAN DÜZE ÇIKAMAYIZ\"

Yerli markaların yabancı markalara göre pahalı gelebileceğini, ama zamanla daha karlı olunacağını belirten Aydın, \"Uzun vadede yerli markalar yabancı markalara göre daha ekonomik ve kaliteli düzeye gelecektir. Fedakarlık, özveri, sabır, tahammül olmadan biz düze çıkamayız. Hep birlikte bütün girişimcilerimiz, iş insanlarımız, el ele vererek bu badireyi atlatmak zorundayız\" diye konuştu.

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