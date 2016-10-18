UFO uzmanının gizemli ölümü; siyah bir sıvı kusmasının ardından yaşamını yitirdi

UFO'lar hakkındaki araştırmalarıyla tanınan İngiliz komplo teorisyeni Max Spiers'ın geçtiğimiz temmuz ayında UFO'lar hakkında konuşma yapmak üzere gittiği Polonya'da yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İngiliz basınına bilgi veren yetkililer, 39 yaşındaki iki çocuk babası Spiers'ın 'doğal nedenlerle' öldüğünü açıklasa da ünlü teorisyenin annesi oğlunun bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşünüyor. Spiers'ın annesi Vanessa Bates, oğlunun ölmeden önce kendisine gönderdiği bir mesajda, "Bana bir şey olursa araştırın" yazdığını söyledi. Acılı annenin iddiasını güçlendiren bir başka durum ise Spiers'ın arkadaşlarının söyledikleri... Spiers'ın arkadaşları, UFO uzmanının kaldığı apartman dairesinde 'siyah bir sıvı' kustuktan sonra yaşamını yitirdiğini söylüyor.