UFC yıldızı Conor McGregor, üçüncü kez emeklilik kararı aldı!

UFC yıldızı Conor McGregor hayranlarını şoke edecek bir paylaşım yaparak dövüşmeyi bıraktığını açıkladı.

31 yaşındaki İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, Twitter’da yaptığı açıklamada, bir daha dövüş müsabakalarına çıkmayacağını söyledi.

McGregor şunları söyledi: "Selam arkadaşlar, emekli olmaya karar verdim. Tüm harika anılar için teşekkür ederim. Ne acayip bir serüven oldu!"

McGregor’ın bu yılın sonunda Anderson Silva, Jorge Masvidal veya daha önce yenildiği Khabib Nurmagomedov ile bir maç yapması bekleniyordu. UFC maçlarından 100 milyon dolar kazanan dövüşçünün emeklilik kararı şaşkınlık yarattı.

Ancak bu İrlandalı yıldızın ilk ‘bırakma’ kararı değil. McGregor 2019 Mart ayında da benzer bir açıklama yapmış ve 12 ay sonra ringlere dönmüştü. 2016’da da bir erken emeklilik denemesi gerçekleşmişti.