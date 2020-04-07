UFC, Koronavirüs nedeniyle gizli bir adada devam edecek

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship yeni tip Koronavirüs nedeniyle gizli bir adada devam edecek.

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship'in (UFC) Başkanı Dana White, TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle UFC'nin adı belirtilmeyen bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.

18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız" ifadesini kullandı.

Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.

Koronavirüs sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.