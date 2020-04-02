UFC dövüsçüsü Paige VanZant eşiyle yaptığı çıplak antrenman görüntülerini paylaştı

UFC'nin yıldız dövüşçüsü Paige VanZant, eşiyle birlikte karantinada çıplak şekilde antrenman yaptı.

Tüm dünyaya hızla yayılan ve can almaya devam eden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından ötürü herkes gibi sanat ve spor camiası evine kapandı. O isimlerden biri de UFC yıldız dövüşçüsü Paige VanZant oldu.

UFC yıldızı Paige VanZant da kendisi gibi dövüşçü olan eşi Austin Vanderford'la birlikte evinde antrenman yapıyor.

26 yaşındaki dövüşçü VanZant eşiyle çıplak idman yaparken bir fotoğraf paylaştı.

Austin Vanderford'la birlikte çıplak olarak idman yapan yıldız dövüşçü fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.