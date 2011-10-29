-Ufak tefek eksikler var VAN (A.A) - 29.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, deprem bölgesinde ufak tefek eksiklerin olduğunu ancak bugün düne göre daha az eksik ve talebin iletildiğini söyledi. Bakan Şahin, Erciş'te deprem taziye çadırları ve evlerini ziyaret etti. İlk olarak Alkanat Sitesi karşısındaki deprem çadırında, yakınlarını kaybeden Turan Nalbantoğlu'nu ziyaret eden Şahin, daha sonra Salihiye Mahallesi'nde İzzet Göldaş'ın taziye çadırına giderek, 6 yakını vefat eden Göldaş ve ailesine başsağlı diledi. Bakan Şahin, taziye çadırından çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin olduğu ilk günlerde kriz yönetim merkezlerini ziyaret ettiklerini, şimdi ise mahalle ve sokaklarda taziyelerde bulunarak acıları paylaştıklarını ifade etti. Devletin ve yardım kuruluşlarının götürdüğü hizmetleri de yerinde gördüğünü belirten Şahin, ''Hizmetlerin ne derece yerinde olduğunu, eksikler varsa neler olduğunu görmeye de bakıyoruz. Bu bağlamda, ufak tefek eksiklikler var. Ama, bugün düne göre daha az eksik var, daha az talep var. Yarın inanıyorum ki, bu hemen hemen hiç olmayacak. Farklı talepler oluşuyor. Bugüne yönelik değil de geleceğe yönelik talepler oluyor'' dedi. Şahin, deprem bölgesinde artık korkudan dolayı evlerine giremeyen insanların barınma maksatlı çadır taleplerinin geldiğini belirterek, fazla olan çadırlardan takviyeler yapıldığını vurguladı. Kısa zamanda Erciş'te, Van'da ve Türkiye'de depremle ilgili gelişmelerin normale döneceğine işaret eden Bakan Şahin, şöyle konuştu: ''Biz belki depremin üst yöneticisiyiz. Ama kendimizi o konumdan alıyoruz, herhangi bir vatandaş gibi sıradan, mahallenin içinde, sokakta, şahıs olarak, bir Türk vatandaşı olarak, burada gördüğümüz eksikleri buranın yöneticileri ile paylaşıyoruz. Yönetimin sadece yöneticisi değil, katkı sağlayan konumda, bu yönetimin bir paydaşı olmaya gayret ediyoruz. Ben ve bütün askeri ve sivil arkadaşlarımız topyekun alandayız. Bu devam edecek.'' Bakan Şahin, Van, Erciş ve köyleri havadan yeniden görme imkanı bulduklarını vurgulayarak, Anadolu Ajansı ile TRT'nin de son durumu görüntülediğini dile getirdi. Şahin, şunları kaydetti: ''Her açından, barınma ve beslenme açısından, sağlık açışından güvenlik açısından hizmetler alana yayılmış durumda. Sonuçta olağan bir durumu yaşamıyoruz. Olağanüstü bir durumu yaşıyoruz. İster istemez olağanüstü durumun, olağan duruma göre farklı görüntüleri var. Farklı olmayan gerçeklerle yüzyüzeyiz. Onlarla millet olarak, devlet olarak bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelede, özellikle Erciş'in şehir halkı gerçekten büyük bir sabır, metanet ve tevekkül içerisinde olduğunu görüyoruz.'' Depremin yaşanmadığı yerlerden Erciş'e ve Van'a merakla, ya da başka düşüncelerle gelenler olduğunu belirten Bakan Şahin, bu kişilerin depremzedeleri bir kez daha üzmemeleri için güvenlik güçlerinin dikkatli bir çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi. Bakan Şahin, açıklamasının ardından Latifiye Mahallesi'nde, 6 yakınını kaybeden Yaşar Sömez'in taziye çadırını ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu, sıkıntılarını dinledi.