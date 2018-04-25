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Yaşam

Ufak Tefek Cinayetler'in 'Oya'sı Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Oyuncu Tülin Özen'in kendisine meydan okumasını kabul eden Gökçe Bahadır, okakta kitap bırakma hareketine katıldı

25 Nisan 2018 22:46

Star TV’nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler’de Oya karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, rol arkadaşı Tülin Özen’in kendisine meydan okumasını kabul ederek “kitapla meydan okuma” hareketine katıldı. 

Dünya klasiği olduğunu söylediği ancak adını açıklamadığı kitabını Fındıklı Parkı’na bırakan Bahadır, meydan okumasını sosyal medyadan bir video ile paylaştı. Ünlü oyuncu, “Bir dünya klasiği bıraktım. Umarım bulan kişi okur” notuyla yayınladığı videosunda şunları söyledi:

“Duydum ki sevgili Tülin Özen bana meydan okumuş; kitap hediye etmeler, kitap saklamalar falan... Canım benim meydan okumanı kabul ediyorum ve ben de kitabımı Fındıklı Parkı’nda bir yere bırakıyorum. Bakalım kim bulacak? Meydan okuma konusuna gelince de sevgili yönetmenimiz Ali Bilgin’e meydan okuyorum. Sevgiler.”

Kitap Vakfı’nın düzenlediği Kitap Hediye Günü’nde, dizideki rol arkadaşı Mert Fırat’ın meydan okumasını kabul ederek, kitabını metroya bırakan Tülin Özen, Gökçe Bahadır’a meydan okuduğunu söyleyerek çağrıda bulunmuştu.  Özen, metroya Max Frisch’in ‘Homo Faber’ adlı kitabı bırakmıştı.

 

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