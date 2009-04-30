Ufak dokunuşlarla evinizi büyülü bir mekân yapın



Keçe örtü





Fırfırlı abajur Fırfırlı abajur

Pileli Vazolar





Tuvalde çiçekler Tuvalde çiçekler





İpten Vazo İpten Vazo





Kurdeleli peçeteler Kurdeleli peçeteler

Evim dergisi sizin için birkaç öneride bulunuyor.Keçelerden kestiğiniz yaprak formlarını eşit aralıklarla masa örtünüze dikin. Örtünün bütün çevresini bu şekilde kaplayın.Bu yöntem biraz el oyalasa da çok zor değil. İnce şeritler halinde keseceğiniz krapon kâğıtlarını abajurun etrafını kaplayacak şekilde yapıştırın ve üstüne koyacağınız her katı daha kısa olacak şekilde kesin.Vazolara farklı bir form kazandırmanın bir yolu olan pile yöntemiyle kaplama işi oldukça basit. Kumaşçılardan alacağınız tülleri katlayarak pile şeklini verin ve vazonuza yapıştırın.Evinizdeki yapma çiçeklerden sıkıldıysanız dallarından birkaç tanesini kesin ve boş bir tuvale oturtun. Kırtasiyecilerden alabileceğiniz metal mandallarla dalları tutturun.İnce kendir ipini vazonuzun etrafına eşit aralıklar bırakarak dolayın ve bağlayın. Bu yöntemle birçok değişik biçim yaratabilirsiniz.Özellikle sofra süslemesinde işinize çok yarayacak bu yöntemde kurdelelerden yararlanıyorsunuz. Katladığınız peçetelerinizin etrafına kurdeleleri sarın ve makasla bukleler yaratın. Daha sonra bukleleri dolayın ve ortalarına birer taş koyun.