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Yaşam

Ufak dokunuşlarla evinizi büyülü bir mekân yapın

Hayal gücünüzü ve el becerilerinizi kullanarak yapacağınız ufak dokunuşlar evinizi daha özel bir mekân haline getirecek

30 Nisan 2009 03:00

Evinize hayal gücünüz ve el becerinizle ufak dokunuşlar eklerseniz, daha kişisel ve özel mekânlar yaratmış olursunuz. Harekete geçmek için bahardan daha iyi bir bahane olabilir mi?

Evim dergisi sizin için birkaç öneride bulunuyor.

Keçe örtü

Keçelerden kestiğiniz yaprak formlarını eşit aralıklarla masa örtünüze dikin. Örtünün bütün çevresini bu şekilde kaplayın.



Fırfırlı abajur

Bu yöntem biraz el oyalasa da çok zor değil. İnce şeritler halinde keseceğiniz krapon kâğıtlarını abajurun etrafını kaplayacak şekilde yapıştırın ve üstüne koyacağınız her katı daha kısa olacak şekilde kesin.



Pileli Vazolar

Vazolara farklı bir form kazandırmanın bir yolu olan pile yöntemiyle kaplama işi oldukça basit. Kumaşçılardan alacağınız tülleri katlayarak pile şeklini verin ve vazonuza yapıştırın.



Tuvalde çiçekler

Evinizdeki yapma çiçeklerden sıkıldıysanız dallarından birkaç tanesini kesin ve boş bir tuvale oturtun. Kırtasiyecilerden alabileceğiniz metal mandallarla dalları tutturun.



İpten Vazo

İnce kendir ipini vazonuzun etrafına eşit aralıklar bırakarak dolayın ve bağlayın. Bu yöntemle birçok değişik biçim yaratabilirsiniz.



Kurdeleli peçeteler

Özellikle sofra süslemesinde işinize çok yarayacak bu yöntemde kurdelelerden yararlanıyorsunuz. Katladığınız peçetelerinizin etrafına kurdeleleri sarın ve makasla bukleler yaratın. Daha sonra bukleleri dolayın ve ortalarına birer taş koyun.


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