Küçük bedeninden 3 kilogramlık tümör alındı

James Gallagher

BBC News

10 yaşındaki Eliana Mann 3 kilogramlık devasa tümör vücudundan çıkartıldıktan sonra kendini yepyeni bir çocuk gibi hissediyor.

Kuzey Londra'da yaşayan Eliana'nın annesi Great Ormond Street Hastanesi'nde yapılan ameliyattan sonra kızının hayata döndüğünü söyledi.

Cerrahlar tümörün bir futbol topu büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Tümör aslında iyi huyluydu ancak büyümeye devam etmesine izin verilseydi kızı öldürebilirdi.

2009 yılının yazında Eliana'nın normal bir çocuk kadar hızlı büyümediği fark edildi.

Ayakları bir kaç yıldır hiç büyümemişti, normal yemek yiyemiyordu ve sürekli yorgun hissediyordu.

Babası Paul, Eliana'nın midesinde bir sertlik olduğunu fark etti.

Aile hekimleri de bir sorun olduğunu düşündü ve Eliana'yı bazı testlerden geçmesi için hastaneye yolladı.

Testler sonucunda kızın midesinde iyi huylu olsa da sorun yaratacak kadar büyük bir tümörün bulunduğu ortaya çıktı.

'Gerçekten devasa'

O kadar büyüktü ki, doktorlar tümörü kemoterapi ile küçültme kararı aldı.

Ancak 1,5 yıl devam eden kemoterapi tedavisine rağmen tümör büyümesini durdurmadı.

2011 yılının Temmuz ayında doktorlar tümörü ameliyatla almaktan başka çarelerinin kalmadığına karar verdi.

Eliana'nın annesi Tara tümörün gerçekten devasa olduğunu ve kızının karnının yarısını kapladığını söyledi.

Tara ''Eğer alınmasaydı tümör durmadan büyümeye devam edecekti ve sadece boyutu yüzünden kızımı öldürecekti'' dedi.

Anne sözlerine ''Hiç bir şansımız yoktu, hayatını kurtarmak için ameliyat olması gerekiyordu'' diyerek devam etti.

Cerrah Edward Kiely ''Bu tip bir tümörün vücudun karın bölgesinde gelişmesi oldukça nadirdir. Bizim hastanemizde bu tür ameliyatları belki senede bir kez yapıyoruz'' dedi.

Ameliyatın başarı garantisi de yoktu.

Buna benzer her on tümörden biri ameliyatla alınamıyor.

Ameliyat 9 saat sürdü. Mideden birkaç parça tümör çıkartıldı. Çıkartılan en büyük parça 3 kilogram ağırlığındaydı.

Tara ''Eylül ayında Eliana yepyeni bir çocukmuşçasına okula başladı. Artık normal biçimde büyüyor, bolca kilo aldı, çok enerjik, boks yapıyor, yüzmeye gidiyor'' diye konuştu.

Tümörün yeniden ortaya çıkmadığına emin olunması için Eliana hala her üç ayda bir kontrolden geçiriliyor