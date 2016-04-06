UEFA'ya polis baskını



İsviçre polisinin UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları anlaşmasının “Panama Belgeleri” arasında yer aldığı şüphesi üzerine UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkez binasına baskın yaptığı bildirildi. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre baskının, UEFA’nın 2006 yılında Cross Trading adlı şirketle yaptığı ve o dönemde UEFA’da yönetici olarak görev yapan, bugünkü FIFA’nın yeni başkanı Gianni Infantino’nun da imzasının bulunduğu öne sürülen yayın hakları anlaşması gerekçesiyle yapıldığı tahmin ediliyor. Soruşturmayı sürdüren yetkililer söz konusu şirket ile UEFA arasındaki ilişkileri tam olarak ortaya çıkartmak istiyor.

Yeni FIFA Başkanı Infantino yoğun baskı altında

Yeni FIFA Başkanı Infantino ise göreve seçilmesinden sadece altı hafta sonra yoğun baskı altında. İsviçre Federal Başsavcılığı "usulsüz anlaşma ve güveni kötüye kullanma" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ancak soruşturmanın somut bir kişiye karşı değil, “televizyon yayın haklarının bir işletmeye satılması konusunda kimliği bilinmeyen kişilere karşı” açıldığı belirtildi.

Suçlamaları reddettiler

UEFA ve Infantino kendilerine yönelik suçlamalara dün yanıt vererek iddiaları reddetti ve İsviçre soruşturma birimleriyle işbirliği içinde olacaklarını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, UEFA’nın İsviçre Federal Polis’ne konuyla bağlantılı olduğu düşünülen her türlü belgeyi teslim etmeye hazır olduğu vurgulandı.

Televizyon yayın hakları satın alındı

Süddeutsche Zeitung, FIFA’nın yeni Başkanı Infantino’nun 2006 yılında UEFA Hukuk Şubesi’nin başkanıyken Cross Trading adlı şirketle anlaşmalar imzaladığını, bu şirketin sahipleri arasında FIFA skandalı kapsamında yargılanmakta olan iki kişinin de bulunduğu belirtildi. Gazete, televizyon hakları ticareti yapan Latin Amerikalı Hugo ve Mariano Jinkis'in o dönemde imzalanan sözleşmelerle Şampiyonlar Ligi televizyon yayın haklarını satın aldıklarını ve büyük bir kâr payı ile Latin Ameirka’da sattıklarını haber veriyor.

"Panama Belgeleri"

Süddeutsche Zeitung ve The Guardian gazeteleri gibi basın kuruluşları tarafından yayımlanan belgelerde, aralarında 12 devlet başkanı ve 143 politikacının da bulunduğu çok sayıda kişinin, hayalî şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor. Belgeler Panama merkezli Mossack Fonseca hukuk firmasından sızdırıldığı için bunlara “Panama Belgeleri” adı verildi.