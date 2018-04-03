UEFA'nın, Galatasaray'ın kaderini belirleyeceği tarih belli oldu!

Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve hesaplarındaki sapmalar nedeniyle bir defa daha UEFA tehdidiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da gözler Nyon'a çevrilirken sarı-kırmızılılarla ilgili kararın 19 Nisan'da 2018'de verileceği ortaya çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre; 14 Mart'ta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştiren ardından Türkiye'ye döndükten sonru kurulun istediği denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a gönderen Galatasaray şimdi UEFA'dan gelecek habere kilitlenirken kurulun 19 Nisan'da yapacağı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için nihai kararı vereceği belirtildi.

Daha önce hangi takım, nasıl cezalar aldı?

UEFA, daha önce de FFP nedeniyle Avrupa'nın bazı takımlarına ciddi para cezaları vermişti. İşte bunlardan bazıları;

Inter: İtalya Serie A'nın dev kulübü Inter, UEFA'dan toplam 20 milyon Euro'luk bir ceza aldı. Bunun 6 milyonunu hemen ödeyecek olan kulüp kalan bölümü UEFA ile yaptığı uyumluluk anlaşmasına uymaması durumunda ödemeyi kabul etti. Ayrıca Inter'ın Avrupa kupalarında kadrosunda bulundurabileceği futbolcu sayısı da 25'ten 21'e düşürüldü.

Roma: İtalya'nın bir diğer köklü kulübü Roma, Finansal Fair Play kapsamında toplam 6 milyon Euroluk cezaya çarptırıldı. Roma bu cezanın 2 milyonunu ödeyecek. Kalan bölüm uyum koşullarının iptalinde ödenecek. Roma'nın Avrupa kupalarındaki kadrosuna yazabileceği oyuncu sayısı da 25'ten 22'ye indirildi.

Krasnodar: Toplam 4 milyon Euro cezanın 1 milyonunu ödeyecek olan Rus ekibi uyum kriterlerini ihlal ederse tüm cezayı ödemeyi kabul etti. Krasnodar'ın Avrupa kupalarındaki oyuncu sayısı da 22'ye indi.

Sporting Lizbon: Portekiz ekibine 2 milyon Euro ceza geldi. Ancak bu ceza belirlenen kriterlere uyulmaması durumunda ödenecek. Sporting'in de Avrupa kupalarında kadrosunda bulundurabileceği oyuncu sayısı 22'ye indirildi.