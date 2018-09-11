T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan üçüncü turnuva hazırlığı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından üçüncü bir turnuvanın takvime eklenmesi bekleniyor

11 Eylül 2018 18:29

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından üçüncü bir turnuvayı takvime eklemeye hazırlanıyor.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) Hırvatistan'daki toplantısının ardından konuşan başkan Andrea Agnelli, UEFA'nın 2021-22 sezonundan itibaren üçüncü bir turnuvaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

İtalyan ekibi Juventus'un başkanlığını yürüten ve UEFA'nın icra kurulunda yer alan 42 yaşındaki Agnelli, mevcut sistemin modernleşmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, halihazırdakinden çok daha verimli olacak yeni sistem öncesinde mevcut uluslararası maç takviminin de detaylı inceleneceğini ifade etti.

UEFA tarafından düzenlenecek yeni turnuvayla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısının 96'ya çıkması planlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 32, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 48 takım mücadele ediyor.

ETİKETLER

UEFAŞampiyonlar LigiAvrupa Ligiüçüncü turnuvakupa 3Andrea Agnelli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24