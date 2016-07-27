UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakemler Halis Özkahya ve Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özkahya, Avusturya'nın Admira ile Çek Cumhuriyeti'nin Liberec takımları arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak.

Avusturya'nın Maria Enzersdorf şehrinde TSİ 22.05'de başlayacak mücadelede Özkahya'nın yardımcılıklarını Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Domzale-West Ham maçı Mete Kalkavan'ın

Mete Kalkavan ise Slovenya'nın Domzale ile İngiltere'nin West Ham United takımları arasında yarın oynanacak maçta görev alacak.

Slovenya'nın Ljubljana şehrinde TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.