T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'DAN TÜRK GÖZLEMCİLERE GÖREV İSTANBUL (A.A) 

10 Ağustos 2010 20:53

-UEFA'DAN TÜRK GÖZLEMCİLERE GÖREV İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'ı Şampiyonlar Ligi play-off müsabakasında, Hasan Ceylan ve Erol Ersoy'u ise UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında gözlemci olarak görevlendirdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz Sarvan, 17 Ağustos Salı günü Dinamo Kiev ile Ajax arasında yapılacak Şampiyonlar Ligi play-off maçında görev alacak. Erol Ersoy, 26 Ağustos Perşembe günü Unirea Urziceni ile Hajduk Split arasında oynanacak maçta, Hasan Ceylan ise aynı akşam Austria Wien–Aris maçında görev yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24