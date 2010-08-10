-UEFA'DAN TÜRK GÖZLEMCİLERE GÖREV İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'ı Şampiyonlar Ligi play-off müsabakasında, Hasan Ceylan ve Erol Ersoy'u ise UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında gözlemci olarak görevlendirdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz Sarvan, 17 Ağustos Salı günü Dinamo Kiev ile Ajax arasında yapılacak Şampiyonlar Ligi play-off maçında görev alacak. Erol Ersoy, 26 Ağustos Perşembe günü Unirea Urziceni ile Hajduk Split arasında oynanacak maçta, Hasan Ceylan ise aynı akşam Austria Wien–Aris maçında görev yapacak.