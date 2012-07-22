UEFA'dan sonra FIFA da Federasyon'dan şike belgelerini istedi

UEFA Genel Sekreteri Infortino’nun Şampiyonlar Ligi kura çekiminden sonra Fenerbahçe ve şike davası ile ilgili yaptığı açıklama gündemi sarsarken FIFA’nın da aynı gün Federasyon’dan bilgi ve belge istediği ortaya çıktı.

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infortino’nun önceki gün Şampiyonlar Ligi kura çekiminden sonra Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar yeni bir gündem oluştururken, dünya futbolunun patronu FIFA’nın da aynı gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan şike davasıyla ilgili bilgi ve belge istediği öğrenildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Infantino’nun, İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura töreninin ardından Fenerbahçe ile ilgili olarak ”Türkiye Futbol Federasyonu, kulübü aklamasına karşın UEFA disiplin müfettişleri dosyayı inceliyor. Çok karışık bir dosya ve disiplin organlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir dosya, okunacak binlerce sayfa var. Fenerbahçe’nin durumu hâlâ net değil” şeklindeki açıklamasının altında FIFA tarafından başlatılan yeni bir incelemenin yattığı ortaya çıktı.



Mahkeme etkili oldu



FIFA’nın cuma günü TFF’ye gönderdiği yazıda şike süreciyle ilgili şu ana kadar alınan kararların yanı sıra İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 Temmuz tarihinde açıkladığı şike cezaları hakkında da bilgi istediği öğrenildi. Mahkemenin Fenerbahçe’nin yanı sıra çok sayıda kulüp yöneticisine verdiği hapis cezalarının dikkat çekici olduğu saptamasını yapan FIFA’nın, UEFA tarafından konuyla ilgili yürütülen disiplin soruşturmasının henüz kapatılmamış olmasını da dikkate aldığı bildirildi.

Futbol Federasyonu’nun daha önce UEFA’ya gönderdiği Etik Kurulu, Disiplin Kurulu ve nihayetinde Tahkim Kurulu gerekçeli kararlarını yeni haftada FIFA’ya göndereceği belirtilirken, süreç içerisinde Türkiye’den Dünya ve Avrupa Futbol Birliği’ne gönderilen mailler ile şikayet mektuplarının söz konusu incelemenin başlatılmasında etkili olduğu ileri sürüldü.



UEFA hızlanacak



22 Haziran’da Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılabileceği yolunda bir açıklama yapan, ancak Disiplin Kurulu soruşturmasının devam ettiğini açıklayan UEFA’nın özellikle mahkeme kararından sonra bazı tereddütler yaşadığı ifade edildi.

Daha önceki uygulamalarında sportif cezanın önemli olduğunu ve mahkeme kararlarının kendileri için önemli olmadığını ifade eden UEFA’nın, Türkiye’deki şike dosyası hakkında karar vermeden adli cezaların açıklanmasından rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Bu gerekçe ile UEFA’nın TFF tarafından kendilerine ulaştırılan yüzlerce sayfayı bulan mahkeme kararlarıyla ilgili incelemenin hızlandırılması için Disiplin müfettişliğine talimat verdiği kaydedildi.

Bu arada FIFA’nın kıta federasyonu UEFA’ya Türkiye’deki şike dosyasıyla ilgili gelinen aşamayı sorduğu, Türkiye’den de bazı bilgi ve belgeleri bu gerekçeyle istediği öğrenildi.