T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'yi diken üstünde bırakan açıklama

Fenerbahçe'nin Vaslui'yi elese bile daha sonra kupadan men edilebileceği vurgulandı

20 Temmuz 2012 21:07

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino kura çekimine katılan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumunun hâlâ değişebileceğini söyledi.

Kura çekiminin ardından AP'nin sorularını yanıtlayan Infantino, UEFA disiplin müfettişlerinin Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılımı için Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun "şike iddialarıyla" ilgili kararını içeren dosyaların üzerinde çalıştığını açıkladı. 
 
Infantino "Karışık bir dosya ve bizim disiplin organlarımız prosedürü uyguluyor. Ortada büyük bir dosya var. Bu binlerce sayfa anlamına geliyor" dedi. AP, Fenerbahçe'li yöneticilerin bu konuyla ilgili sorulara yanıt vermediğini de belirtti. Haberde Fenerbahçe'nin Vaslui'yi elese bile daha sonra kupadan men edilebileceği vurgulandı.
 

ETİKETLER

uefafenerbahçeşike davası

İlgili Haberler

Ve UEFA, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi listesine aldı

İsviçre'nin Nyon kentinde Cuma günü TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin de yer alması kesinleşti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24