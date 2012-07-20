UEFA'dan Fenerbahçe'yi diken üstünde bırakan açıklama

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino kura çekimine katılan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumunun hâlâ değişebileceğini söyledi.

Kura çekiminin ardından AP'nin sorularını yanıtlayan Infantino, UEFA disiplin müfettişlerinin Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılımı için Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun "şike iddialarıyla" ilgili kararını içeren dosyaların üzerinde çalıştığını açıkladı.

Infantino "Karışık bir dosya ve bizim disiplin organlarımız prosedürü uyguluyor. Ortada büyük bir dosya var. Bu binlerce sayfa anlamına geliyor" dedi. AP, Fenerbahçe'li yöneticilerin bu konuyla ilgili sorulara yanıt vermediğini de belirtti. Haberde Fenerbahçe'nin Vaslui'yi elese bile daha sonra kupadan men edilebileceği vurgulandı.