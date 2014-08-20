UEFA'dan Slaven Bilic'e 1 maç ceza

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Arsenal maçında Sırp hakem Milorad Mazic'e yaptığı itiraz sonucu bitime 1 dakika kala oyundan atılmıştı. UEFA, Bilic'in 1 maç ceza aldığını açıkladı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Arsenal ile 0-0 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, uzatmalarda Sırp hakem Milorad Mazic'e yaptığı itiraz nedeniyle tribüne gönderilmişti.



UEFA, maçtan bir gün sonra kararını verdi ve yoğun itiraz gerekçesiyle Hırvat teknik adamı 1 maç men cezasına çarptırdı.